朝は棚田での農作業、午後はサッカーの練習に勤しみ、ある日にはアート作品の運営を担う……そんなユニークな日常を送っているのが、新潟県の十日町市を拠点とする女子サッカーチーム「FC越後妻有」だ。彼女たちが暮らす通称・越後妻有地域は、世界的に知られる現代アートの祭典「大地の芸術祭」の舞台であると同時に、過疎や棚田の担い手不足といった課題を抱える地域でもある。その地で選手たちは、農作業や芸術祭の運営をしなが