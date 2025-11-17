フローレンス・ピューにとって、キャリアを広げた一作である『ミッドサマー』（2019）は、精神的に多大な影響をもたらしたようだ。撮影後も半年間、うつ状態に陥っていたと明かしている。 ピューはポッドキャスト「」出演時に「自分自身を消耗させることはできません、だって連鎖反応を引き起こすから」と『ミッドサマー』での経験を振り返った。 「『ミッドサマー』が終わった後も、半年く