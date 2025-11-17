最近、なんだか仕事がうまくいかない……。それは、他人軸でキャリアを選んでいるからかもしれない。いっぽうで、成功している人は、何を選ぶにも自分軸を持っている。彼らはどのようにして自分軸を見つけ、育てているのだろうか？※本稿は、有川真由美『肩書がなくても選ばれる人になる 幸せな働き方がつづく45のヒント』（ワン・パブリッシング）の一部を抜粋・編集したものです。自分軸を見つけるために常に自問自答を繰り返す