FIFAワールドカップ26アフリカ2次予選（プレーオフ）の決勝が16日に行われ、ナイジェリア代表とコンゴ民主共和国代表が対戦した。今回からワールドカップへの出場枠が「9.5」に拡大したアフリカ予選。1次予選では全出場国が6チームずつ9組に分けられ、各組の1位がワールドカップ出場権を獲得した。また、各組2位のうち上位4チームが2次予選に参加し、トーナメントの勝者が大陸間プレーオフに進出する権利を得る。運命の2次予