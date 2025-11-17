健康を削ってでも、お金を稼ぐべきか――そんな自問を抱えていませんか。ショーペンハウアーは幸福の第一条件に「健康」を置きました。富も名誉も、体が弱れば味わえません。あなたの優先順位は今のままでいいですか？IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説し