人気ブロードウェイ・ミュージカルを映画化した大ヒット作『ウィキッド ふたりの魔女』の完結編、『ウィキッド 永遠の約束』の前売りチケットが、アメリカのチケット販売プラットフォーム「Fandango」でPG指定作品として史上最高のセールスを記録していることがわかった。 また、ユニバーサル・ピクチャーズ作品としては今年（2025年）最高の記録だという。米が報じている。 『ウィキッド