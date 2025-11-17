BRZに『STIスポーツ・タイプRA』登場スバルのモータースポーツ統括会社であるスバルテクニカインターナショナルは、BRZの特別仕様車『スバルBRZ STIスポーツ・タイプRA』を発表した。【画像】スバルBRZ STIスポーツ・タイプRAとJMS2025で公開されたSTIコンセプトモデル全60枚BRZは水平対向エンジンを搭載したFRレイアウトのクーペスタイルのスポーツカー。スバルBRZ STIスポーツ・タイプRA（withリアスポイラー）。 &