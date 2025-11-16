女優の菅井友香さんが、ホクレン農業協同組合連合会が制作したWEBドラマ『ハイスクールキッチン〜リラが出会ったサステナブル北海道農業×存続ギリギリの調理部〜』に主演した。11月17日よりYouTubeで公開され、菅井さんは高校の調理部顧問役として、北海道農業の魅力と持続可能性をテーマにした物語を繰り広げる。 同ドラマは、次世代の食のトレンドを担う20代から40代を主なターゲットに、北海道の多種多様なログインして続きを