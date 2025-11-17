阪神がパイレーツのカム・デバニー内野手（２８）と合意した、と１６日（日本時間１７日）、ピッツバーグ・ポストガゼッタ紙のコリン・ビーズリー記者が自身のＸで伝えた。デバニーは右投げ、右打ちの内野手。１９年ドラフト１５巡目でブルワーズに入団した後、メジャーに昇格することなく、２３年オフにロイヤルズへトレード。さらに今年７月のトレードでパイレーツに移籍した。新天地では８月３１日にメジャー初昇格。１４