＜情報最前線：エンタメ＞“今世紀最後の歌謡ショー司会者”の異名を取る西寄ひがし（52）が、秀逸な前口上と話術で存在感を示している。音響マンから、大御所・森進一（77）の付き人となり、司会者に転身した異色の経歴を持つ。森、水森かおり（52）、氷川きよし（48）らの専属司会者として腕を磨いた。ラジオのパーソナリティー、俳優、作曲と多才で、ついには歌手デビューも果たす。来年司会業30周年を迎える西寄に、歌謡司会の