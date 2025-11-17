現職と新人による一騎打ちの選挙戦となった真室川町長選挙は16日、投開票が行われ、現職の新田隆治さん（69）が新人候補をおよそ400票差で下し、3選を果たしました。新田さんは16日夜、選挙事務所で支援者らを前にあいさつし、「これまで8年間、取り組んできたことがある程度評価してもらえたと思っている。心を新たにしながらもこれまで取り組んできたことをさらに充実させながら、町民の皆さんから納得してもらえる 町政を運営し