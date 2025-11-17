「AAA」宇野実彩子(39)が17日までに自身のインスタグラムを更新。食事の様子を公開した。「ハヤシライス頼みがち」と書き出した宇野。「明日からもみんなでたくさんハッピーな1週間を」と伝え、カメラ目線で口いっぱいに頬張る写真をアップした。ファンからは「めちゃめちゃ可愛すぎる」「幸せそうに笑ってるだけでこちらが幸せ」「おでこかわいい」「癒やされる」「一緒にうのもぐしたい」「可愛いしか言葉出てこん」などの