トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】15日付の米紙ニューヨーク・タイムズは、トランプ政権が6月に入国禁止の対象とした12カ国の出身者らについて、制限対象外としてきた永住権（グリーンカード）などの審査に関しても厳格化を検討していると報じた。関係者の話としている。看板政策の強硬な移民対策をさらに加速させる可能性がある。トランプ政権は、外国人労働者らのビザ規制や難民受け入れの削減を進めて