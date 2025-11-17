日本代表への生き残りをかけて、規格外のスピードを持つFWが再びウイングバックのポジション争いに挑む。FW前田大然(セルティック)が16日の練習後、報道陣の取材に対応。10月シリーズからMF三笘薫の負傷離脱が続き、左ウイングバックができる選手の層が薄くなっているなか、前田は「監督と話していて今はウイングバックだけど、FW起用も考えていると常に言ってくれているので、どっちもできるように僕は準備している。やるべき