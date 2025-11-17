街の小さなバーガーショップを舞台にした男女8人の青春群像ミステリー『シナントロープ』（テレ東系）。主演の水上恒司を筆頭に、時代を牽引する20代の役者陣が揃っていることでも話題を集めている本作で、ヒロインポジションを担うのが山田杏奈だ。水町ことみを演じる山田に、本作の魅力や役者業にかける想い、“やってみたいアルバイト”について語ってもらった。 参考：『良いこと悪いこと』『シナ