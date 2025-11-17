ヤクルト投手陣の未来を担う剛腕とサブマリン（後編）下川隼佑は神奈川工科大から「ドラフトで指名されることを目標に」と、独立リーグの新潟オイシックスに入団。チームは昨年からイースタン・リーグに加入し、そこで下川は奪三振のタイトルを獲得。そして今年からヤクルトのユニフォームに袖を通すことになった。今季２勝をマークしたヤクルト・下川隼佑photo by Sankei Visual【青柳晃洋とのキャッチボール】由規コーチは