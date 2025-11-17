ヤクルト投手陣の未来を担う剛腕とサブマリン（前編）ヤクルトの廣澤優（24歳）と下川隼佑（25歳）は、昨年のドラフトで育成選手として指名され入団した。身長193センチから150キロ台中盤のストレートを投げ下ろす廣澤は、二軍の中継ぎとして26試合に登板し、26回1/3を投げて防御率3.76ながら27奪三振、被本塁打０本と魅力的な数字を残した。一方、アンダースローの下川は５月１日に支配下登録されると、一軍で２勝をマーク