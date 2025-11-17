モデルのダレノガレ明美（35）が17日までに自身のインスタグラムを更新。近影を披露した。「たくさん食べた」と書き出したダレノガレ。韓国国旗の絵文字を添えて旅行中のオフショットをアップした。クリスマスツリーの前でのショットや夜景ショット、韓国の食べ物を納めたショットなどを掲載。紅葉の中で韓服を着用したショットでは美しさでファンを魅了した。