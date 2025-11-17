秋篠宮家の次女・佳子さまは、中学生のスピーチ大会に出席された。中学生のスピーチを熱心に聞き入られる16日昼過ぎ、佳子さまは東京・渋谷区の会場に到着し、出迎えた関係者に「よろしくお願いします」とあいさつされた。「少年の主張全国大会」は、全国の35万人を超える応募者から選ばれた12人の中学生が日常生活で感じた思いや感動した経験を発表する大会。佳子さまは、2014年に初めて単独での公的な活動としてこの大会に出席し