第６１回福島記念・Ｇ３は１１月２２日、福島競馬場の芝２０００メートルで行われる。アラタ（牡８歳、美浦・和田勇介厩舎、父キングカメハメハ）は２１、２２年に３着し昨年、待望の重賞初制覇を飾った。今年で４回目の参戦となるが、前走の札幌記念で０秒３差の３着と好走していることからも、年齢による衰えは感じず、連覇の可能性は十分にある。ニシノティアモ（牝４歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）は怒とうの