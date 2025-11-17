ピッツバーグ・ポスト・ガゼット紙のコリン・ビーズリー記者が日本時間１７日にＸ（旧ツイッター）で、パイレーツのカム・デバニー内野手（２８）が阪神と契約するとポストした。デバニーは今年８月にメジャーデビューし、１４試合に出場。三塁手として起用されたが、キャリアを通じては遊撃でのプレーが最多。一塁、二塁、左翼も経験しておりユーティリティー性が売り。打撃はマイナー通算６シーズンで通算８５本塁打、打率２