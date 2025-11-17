日本は南アフリカを3-0で下したU-17日本代表は現地時間11月15日、カタールで開催されているU-17ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦で、南アフリカを3-0で下した。日本サッカー協会（JFA）は、勝利を喜ぶ選手達や祝福の「お返し」を受ける様子を公式Xで公開した。日本は後半3分にGK村松秀司のロングフィードからMF平島大悟が右サイドを突破。折り返しを受けたFW浅田大翔のシュートは2度跳ね返されたが、最後は気迫で