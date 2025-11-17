数年前、子どもを預けてママ友のCさんとランチをした帰り道のことです。信号待ちの間、会話をしていると突然Cさんの体が左右にゆらゆらと揺れ始めました。不規則に揺れる様子に驚き、心配になって声をかけたのですが…… 突然の揺れ その出来事の後、信号待ちのたびに周りを見ると、抱っこ紐のママたちが優しく体を揺らしている姿をよく目にしました。思えば自分もそうしていたのかもしれませんが、不思議と当時の記憶は