故チャドウィック・ボーズマンさんが、ハリウッドの殿堂入りを果たす。2020年にがんで43歳で他界した『ブラックパンサー』などで知られたボーズマンさんが、11月20日にハリウッド・ウォーク・オブ・フェームに星を刻まれる。殿堂入り式典では、妻のシモーネ・レッドワード・ボーズマンがその栄誉を受け取る予定だ。 【写真】ブラックパンサーを演じるチャドウィック・ボ