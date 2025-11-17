〈「1月解散」なら高市自民党「過半数超え」情勢予測の一方で…新内閣の副大臣7人が“落選危機”の衝撃情報《衆院選289選挙区完全予測》〉から続く高市早苗内閣の高支持率に後押しされ、自民党内で衆院の早期解散論がにわかに浮上している。【写真】この記事の写真を見る（3枚）もし来年1月に解散となった場合、各党の議席数はどのように変化するのか。「週刊文春」は、政治広報システム研究所代表の久保田正志氏とともに全289