米軍の高位当局者が、韓国政府が導入を推進中の原子力推進潜水艦（原潜）が対中牽制に活用され得るとの見解を公式に示した。米海軍作戦部長（4つ星大将）のダリル・コードル氏は14日、「（韓国が導入する）その潜水艦が中国を抑止する（counter）ために活用されるというのは自然な予測（natural expectation）だ」と述べた。13日に訪韓したコードル氏は、韓米首脳会談の成果物である共同説明資料（ジョイント・ファクトシート）が