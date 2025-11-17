フランス・パリのシャンゼリゼ通りでクリスマスイルミネーションが始まりました。【映像】一斉にライトアップされたパリの街パリのシャンゼリゼ通りで16日夜、街路樹が2kmにわたって一斉にライトアップされ、街は早くもクリスマスムードに包まれました。あわせて200万個のLEDライトのうち、43万個は色や動きなどを制御できるものが使われています。これによって、1時間ごとに実施されるエッフェル塔の「シャンパンフラッシュ