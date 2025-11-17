2025年10月24日、政府は令和7年版自殺対策白書を閣議決定した。報告によると、2024年の自殺者数は20,320人。統計開始以来2番目の少なさとなった一方で、小中高生の自殺者数は1980年以降最多の529人。こどもたちが抱える苦しみの深さが改めて浮き彫りになった。また、10月29日には文部科学省が発表した「問題行動・不登校調査」を発表。不登校の小中学生の数は35万3970人という過去最多であることが明らかになった（前年度は34万648