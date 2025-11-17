地下に放置された炭鉱時代の管路や所有者不明の農業用水路――。今は使われていない管路などによる陥没・空洞は、自治体管理の道路でも相次いで起きている。人身事故が起きたケースもあり、「隠れたリスク」をあぶり出そうと、不明管・放置管の探索に乗り出す自治体もある。（野崎達也、柳沼晃太朗）所有者不明明治〜昭和中期に炭鉱都市として栄えた北海道三笠市。２０２１年１１月１１日未明、山あいを走る道道「岩見沢桂沢線