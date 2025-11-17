転職は決まった。問題は「どう伝えるか」。角を立てず意思を示し、引き留めに流されず、日程と引き継ぎは現実的に――上司の信頼も未来の縁も守りたい。退職を伝える一言の用意は、できていますか？『コンサルだけが知っている伝え方のテンプレ』の著者・田中耕比古氏に、具体的な解決策を教えてもらいました。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）社会人としての礼儀をもって退職を伝える転職が決まった。新たなキャリアを歩むと