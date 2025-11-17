ワールドカップの欧州予選はいよいよ最終節。現地時間11月16日にはグループD、F、I、Kの計８試合が開催された。グループI、首位ノルウェーと２位イタリアの一戦は前者に軍配。先制されたノルウェーだが、後半にヌサやハーランドらのゴールで４−１と逆転して７大会ぶり４回目の本戦出場を果たした。ホームで衝撃の逆転負けと情けないイタリア。今予選はノルウェーに“連敗”と厳しい戦いぶりで、プレーオフに回ることになっ