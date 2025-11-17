秀吉（池松壮亮）・秀長（仲野太賀）兄弟が主君・織田信長（小栗旬）亡き後、天下の覇権を握る様は2026年大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK）でも描かれる。歴史学者の黒田基樹さんは「秀吉は対抗する勢力を無視し、信長の葬儀を京都で大々的に行った」という――。※本稿は、黒田基樹『羽柴秀長の生涯秀吉を支えた「補佐役」の実像』（平凡社新書）の一部を再編集したものです。■秀吉・秀長が備中攻めの最中、本能寺の変が天正10