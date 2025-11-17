なぜトヨタは世界をリードする企業になれたのか。エンジニアとして新卒入社した戦略コンサルタントの山本大平さんは「トヨタの生産現場や社内コミュニケーションは一見、非合理的・非効率に感じたが、いま振り返ると、それがトヨタの強さの源泉の一つかもしれない」という――。（第1回／全2回）※本稿は、山本大平『最強トヨタの最高の教え方』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／