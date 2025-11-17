札幌・東警察署は2025年11月16日、札幌市東区の無職の男（23）を窃盗の疑いで現行犯逮捕しました。男は16日午前11時半ごろ、札幌市東区のスーパーマーケットで、フライドチキン1パック（販売価格172円）を盗んだ疑いが持たれています。店の店長から「万引きした20代の男を捕まえた」と110番通報がありました。警察によりますと、店の警備員が男が持参していたリュックサックに商品を入れたところを確認し、男が