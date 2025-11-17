¡Ö¥¦¥§¥¤¥êーÈÇ¡¦¸»»áÊª¸ì¡×¤ò¡¢°ÂÅÄÅÐ¤µ¤ó¤¬¤ä¤µ¤·¤¯²òÀâ #4 ¡Ö¥²¥ó¥¸¡×¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¤¡ª¸÷¤ë·¯¤Ï¡Ö¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¡×¡¢Å·¹Ä¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥Ú¥éー¡×¨¡¨¡¡£1920～30Ç¯Âå¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¥¢ー¥µー¡¦¥¦¥§¥¤¥êー¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë±ÑÌõ¤·¤¿¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¡£NHK¡Ø100Ê¬deÌ¾Ãø¡Ù¤ÇÇ½³Ú»Õ¡¦°ÂÅÄÅÐ¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥¦¥§¥¤¥êーÌõ¤ò¸½Âå¤ÎÆüËÜ¸ì¤ËºÆËÝÌõ¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÈµÕÍ¢ÆþÈÇ¡É¤Î¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù