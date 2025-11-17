「ヤングケアラー」の全国調査は2020年が初めて「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」が行われ、子ども本人（中学生・高校生）を対象としたヤングケアラーの全国調査結果が発表されたのは2020年のこと。この調査で、世話をしている家族が「いる」と回答したのは、中学2年生5.7％、全日制高校2年生4.1％であるなどの実態が明らかとなった。「ヤングケアラー」とは、厚労省の定義によれば、「本来大人が担うと想定されている家事