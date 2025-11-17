突然ですが、「MT」が何の略か知っていますか?最近は取得する人が少ない…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「ManualTransmission（マニュアルトランスミッション）」でした！「MT」は「マニュアルトランスミッション」の略。自動車の変速機の一種を指します。運転者がクラッチペダルとシフトレバーを操作して自分でギアを選び、エンジンの回転数と車輪の回転数を手動で調整する方式です。自動変速機（AT）と比べて、加