高市早苗首相や日本政府への"反日暴言ネット投稿"で注目を集める中国駐大阪総領事。与野党から抗議や国外退去要求の声があがるが、何者なのか――4年前の赴任時から注目し、本人取材もしてきたルポライター・安田峰俊氏がレポートする。 （文中一部敬称略）【写真】2021年10月20日、総領事館内で筆者の取材に応じた薛剣氏。筆者の素性をほとんど確認せず取材に応じたことが後に判明している「その汚い首は一瞬の躊躇もなく斬って