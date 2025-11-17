発足したばかりの自維連立政権を直撃した藤田文武・日本維新の会共同代表の公金還流疑惑。だが、維新内部で行なわれていたより大がかりな"身内への還流"を本誌・週刊ポストは掴んだ。「身を切る改革」を叫ぶ党の"身内への甘さ"とは――。【入手資料】機関紙誌印刷代で1回200万円以上することも藤田文武氏や維新の議員たちが使っている「デザインビレッジ」に関する政治資金収支報告書赤旗が報じた公金還流疑惑は、藤田氏が政