市販導入予定のステアバイワイヤ搭載次世代のプジョー『208』は、同ブランド初のステアバイワイヤ・システム搭載車となる見込みだ。今回、その姿が新型のコンセプトカー『ポリゴン（Polygon）』によって示された。【画像】ガルウィング搭載！ スーパーカーのような次世代ハッチバック【ポリゴン・コンセプトを詳しく見る】全22枚全長4m弱と小型のポリゴンは、長方形ステアリングホイールを備えることからその名が付けられた。こ