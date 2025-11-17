2025年11月5日（水）、ランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」とビューティブランド「Her lip to BEAUTY」の初併設常設店舗が有楽町マルイ3Fにオープン♡ウッドの温かみとグリーンマーブルが彩る2つの世界観が共存する特別な空間で、上質な時間とセルフラブを感じながらランジェリーやビューティアイテムを楽しめます♪ 理想の“まる胸”が叶うB.B.Bra B.B.Bra B.B.Sh