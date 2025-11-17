フィリピン経済が「2011年以来」という記録的な低成長に喘いでいます。背景にはインフラを巡る「汚職スキャンダル」があり、政府支出と投資家心理を急速に冷え込ませ、成長目標の達成は極めて困難な状況です。一般社団法人フィリピン・アセットコンサルティングのエグゼクティブディレクター・家村均氏が、現地から最新状況を解説するフィリピンレポート。今回はフィリピンのマクロ経済に黄信号が灯る一方で、民間部門では財閥主導