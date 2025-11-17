夫が大手企業勤務であれば、老後は安泰だと思いがちです。しかし、近年は業績に関わらず人員整理を行う「黒字リストラ」が常態化しています。もし突然、大黒柱の収入が途絶えたらどうなるでしょう。特に専業主婦世帯は、予期せぬ家計の急変リスクに直面しやすい構造にあります。これからの時代の家計防衛策を考えます。夫は大手メーカー勤務…「将来は安泰」のはずだった田中陽子さん（50歳・仮名）は、大学卒業後に結婚して以来、