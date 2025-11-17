「あ！ボタンが取れた…」と、外出先で冷や汗をかいた経験はありませんか？カミ商事株式会社「エルモア」公式インスタグラムアカウント（@official_ellemoi）によると、実は身近なあるもので「応急措置」ができるのだそう。【動画】ティッシュを使った、ボタンが取れた時の応急措置必要なのはティッシュ1枚だけ！針や糸、安全ピンといった特殊な道具は一切不要。なんと、「ティッシュ」さえあれば数秒で応急措置が可能だといいます