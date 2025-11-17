JR北海道は今年度の中間決算を発表し、4月から半年間の営業損益が150億円の赤字だった一方、1997年度以降、鉄道運輸収入が最高額だったと明らかにしました。JR北海道はグループ会社を含めた今年度の中間決算について営業損益が150億円の赤字になったと発表しました。昨年度と比べて赤字額が28億円改善した理由については今年4月の運賃改定効果のほか、新千歳空港や北海道ボールパークの利用客増加に伴った千歳線