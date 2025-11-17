障害や病気の有無に関わらずすべての子どもたちが集えるイベントが札幌市内で開かれました。（２０２５年１１月１６日）「ワクワクつながるこどもフェスタ」は、 障害がある子どもや医療的ケアが必要な子ども、 その家族が地域で当たり前に暮らせる社会を目指し開かれたイベントです。北海道内外からおよそ30団体が参加しました。ステージイベントや体験ブースのほかハンドメイド品の販売など多くの人たちが交流を深め