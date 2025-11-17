11月16日付けの男子世界ランキングが発表された。≪写真≫これが金子駆大愛用の中尺パターだ！国内男子ツアー「三井住友VISA太平洋マスターズ」で今季2勝目を挙げた23歳・金子駆大が、215位から167位にジャンプアップ。自身初のトップ200入りとなった。米国男子ツアー「バターフィールド・バミューダ選手権」でツアー初Vを挙げたアダム・シェンク（米国）は246位から132位に急浮上。同大会で3位タイに入った金谷拓実は130→117位に