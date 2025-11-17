¡ã°ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¥¹ºÇ½ªÆü¡þ16Æü¡þ¥°¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¶æ³ÚÉô¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡þ6769¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¥Ä¥¢¡¼ÎòÂåºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó11¿ÍÌÜ¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢28ºÐ¤ÎÏÆ¸µ²Ú¤À¤Ã¤¿¡£¼ó°Ì¤È2ÂÇº¹¤«¤é8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö65¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆµÕÅ¾¡£¥È¡¼¥¿¥ë16¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç2°Ì¤Ë3ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¤ë²÷¾¡¤À¤Ã¤¿¡£Âç²ñÁ°¤Ï¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥­¥ó¥°58°Ì¤È¥Õ¥ë¥·¡¼¥É¸¢·÷³°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¥·¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸¶±Ñè½²Ö¤«¤é½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤ë