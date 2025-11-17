＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン最終日◇16日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞快挙を成し遂げた。山下美夢有が米国女子ツアーのルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）を戴冠。1990年の小林浩美、2024年の西郷真央に続き、日本勢史上3人目の偉業となった。＜写真＞山下美夢有、安定感抜群スイングのヒミツは？昨年12月に行われたQシリーズ（米最終予選会）をトップ通過して歩み始めたルーキー