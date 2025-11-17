経済産業省は、生活に欠かせない介護や交通、物流などの「エッセンシャルサービス（ＥＳ）」の供給が不足する状況が続けば、２０４０年時点の国内総生産（ＧＤＰ）が物価変動の影響を除いた実質で最大７６兆円減少するとの試算を取りまとめた。ＥＳの供給を維持するための支援策を議論する１８日の有識者会議で公表する。７６兆円の内訳は、直接的なマイナス影響が約１６兆円、ＥＳの供給不足が起きた地域から他地域への人口流